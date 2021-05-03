Özalp ilçesinde iş yeri yangını

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Van’ın Özalp ilçesindeki bir fırında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Suat Yalçın isimli şahsa ait fırında çıkan yangın, kısa sürede yan taraftaki giyim mağazasının çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

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