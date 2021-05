(Özel haber) Muradiye Şelalesi bahar güzelliği ile göz kamaştırıyor Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca hafta sonu şelale gazetecilere kaldı

Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, seyrine doyumsuz manzarası ve eşsiz doğal güzelliği ile ilgi odağı oluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca hafta sonu şelale gazetecilere kaldı.

Her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, karların erimesiyle birlikte artan coşkusuyla göz kamaştırıyor. Kış aylarının çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğa canlanmaya başladı. Gölü, tarihi yapıları, derin vadileri ve doğal güzellikleriyle bilinen Van ve ilçeleri de bu canlılığın göze çarptığı yerlerden biri. Havaların ısınmasıyla birlikte her tarafı yeşile bürünen kentin eşsiz güzelliklerinin başında Muradiye Şelalesi geliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca hafta sonu gazetecilere kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.