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Tekne faciasının şüphelilerine tahliye Tekne kaptanı Medeni Akbaş dışında herkes tahliye edildi

İHA

Tekne faciasının şüphelilerine tahliye Tekne kaptanı Medeni Akbaş dışında herkes tahliye edildi

Van Gölü'nde 28 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davada, tekne kaptanı Medeni Akbaş dışındaki şüpheliler tahliye edildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran'da batarak 61 kişiye mezar olmuştu. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 12 kişinin Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ikinci duruşması da bugün yapıldı.
Haklarında “Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma” ve “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme” suçlarından kamu davası açılan 12 sanığın yargılandığı dava, tekne kaptanı Medeni Akbaş’ın tutukluluk kararının devamına karar verilirken, diğer şüpheliler ise tahliye edildi.

Karara itiraz edilecek
Bir sonraki duruşma 24 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, tahliye kararına Van Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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