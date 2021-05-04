'Rexo' ile aramada araçta 216 kilo eroin bulundu



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Tuşba ilçesinde bir araçta uluşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine takip edilen araç, durdularak arama yapıldı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.K yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-04 07:51:51



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