Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, sokakta yanmış erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumuna götürülen cesetle ilgili inceleme başlatıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle Yazıcı Sokak'ta, sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, sokakta yanmış bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polisler geldi. Cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset, olay yerine gelen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-05-04 13:05:06



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