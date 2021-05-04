Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ilçede geniş kapsamlı temizlik seferberliği başlattı.

Baharın gelmesinin ardından Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çevre temizliği çalışması başlattı. Temizliğin imandan olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dinimiz, evimizi olduğu kadar çevremizi de temiz tutmayı emrediyor. İlçemiz kış mevsiminin uzun sürdüğü bir yerdir. İlçemize baharın gelmesinin ardından eriyen karlar altında gün yüzüne çıkan çöplerin etrafa yayılmasıyla çevre kirliliğine neden olmaktaydı. Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm personel ve iş araçları ile birlikte ilçemizde geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Özellikle ilçemizde bulunan boş arazilere yayılan çöpler, mahalle sakinlerine ve ilçemizin güzelliğini olumsuz etkilemekteydi. en kısa sürede mahalle aralarında bulunan boş arazilerin de temizliği yapılarak çevremizi yaşanılabilir bir yer haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri ise belediyenin başlattığı temizliğin yerinde olduğunu belirterek, “Mahalle aralarında bulunan boş arazilerde rüzgarın etkisi ile çöpler yayılmaktaydı. Boş arazilerdeki çöplerin temizlenmesi ile mahallelerimiz daha da güzelleşti. Belediye yetkililerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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