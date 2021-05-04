Kısıtlamada can dostlar unutulmadı

– Van’ın Erciş Belediyesi, tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Tüm Türkiye’de tam kapanma günleri devam ediyor. Erciş ilçesinde de sokaklar boş kalırken hayvanların aç kalmaması için mama ve su bırakıldı. Erciş Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte kırsal kesimler, park ve bahçeler ile sahil şeridinde belirlenen noktalara mama ve su bırakıldı. Etkinlik sırasında veteriner hekim tarafından yavru hayvanların sağlık kontrolleri ve aşıları da yapıldı.

Erciş Belediyesi olarak sokak hayvanlarının rutin kontrollerinin yapıldığını belirten Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftçi, “Tam kapanma günlerinde sokak canlarımızı unutmuyoruz. Park, bahçe, sahil ve kırsal kesimlerde belirlediğimiz noktalara mama ve su bırakıyoruz. Kontrollerimiz sırasında sokak canlarımızın karma aşılarını ve iç dış parazit iğnelerini de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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