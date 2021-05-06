İnci kefali nöbeti



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür inci kefalinin, üreme döneminde dere yataklarına yapacağı göç öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kaçak avlananlara karşı 7/24 denetim gerçekleştiriyor.

Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, derelere akın eden, yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri de uçarcasına aşıyor. Göç yolunda görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, 7/24 nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş başkanlığındaki İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, jandarma ve müdürlük ekipleri, inci kefali göçünün olacağı Edremit İlçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki Engil Çayı'nda gece denetimde bulundu. Yağmura rağmen ellerinde fenerlerle kaçak balık avlayanları tespit etmek için kontrol yapan Görentaş ve ekipler, sabaha kadar denetimlerini sürdürdü. Ekipler, bir yandan da Van Gölü'nün sodalı suyundan çıkarak, yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç hazırlığında olan balıkların ölümüyle ilgili de bilgi aldı.

'KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefali için av yasağının başladığını belirterek, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerimiz 7/24 balığı korumak için denetim yapıyorlar. Amacımız, Van Gölü'nün endemik bir türü olan inci kefalinin neslinin tükenmesini önlemektir. Giderek artan bilinç oluştu. Bu bilinçle balık boylarında artışlar olmuştur. Bu denetimlerimiz 7/24 devam etmektedir. Ekiplerimize araç takviyesi de yaparak çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri ile birlikte en fazla avlanmanın yapıldığı çaylarda devriyeler atılıp, denetimler yapılıyor. Geçen yıl yapılan denetimlerde yaklaşık 80 ton ölü balık yakalandı, bir o kadarı da canlı olarak suya bırakıldı. Ekiplerimiz kaçak balık avlayanlara göz açtırmıyor. Balıkların tatlı sulara göç yolculuğu yavaş yavaş başlamış. Hava sıcaklığının biraz artmasıyla beraber daha da artacaktır. Bu dönemde sloganımız olan 'Avlamıyoruz, almıyoruz ve satmıyoruz'. Tüm hemşehrilerimizin de bu anlamda bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-05-06 09:53:46



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