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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı

İHA

(Özel) Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı

Van’da, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tatlıcılarda ve pastanelerde baklava mesaisi başladı.
AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklava, tüm pastanelerin tezgahlarını süslerken, işletmeler bayramlık baklava siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm önlemleri alan usta eller, önceden hazırlanan ve dinlendirilen hamurları adeta mikron inceliğinde açıyor. Açılan incecik hamurlar gelin bohçası gibi tepsilere dizilerek birinci kalite kaymak ve üzerine iri taneli birinci kalite fıstık dökülerek dantel gibi işleniyor. Usta ellerde hijyenik ortamda hazırlanan baklavalar, pişirilerek sıcak şerbet ile buluşuyor. Üretimden çıkan baklavalar daha sonra tezgahlarda vatandaşlara sunuluyor. Korona virüse karşı tüm tedbirleri alarak üretime devam ettiklerini belirten Elif Pastaneleri sahibi Cevdet Gümüştaş, Ramazan Bayramı’nda her ne kadar kısıtlama olsa bile hazırlıklara devam ettiklerini ifade ederek, “Her ne kadar kısıtlama olsa dahi insanlarda bir bayram havası yaşatmaya çalışıyoruz. Geçmiş bayramlara göre satışlarımızda yüzde 50 oranında bir düşüş var ama yine de Allah’a şükür işlerimiz iyi” dedi.
İşletmelerinde her türlü tatlının yanı sıra baklavanın tüm çeşitlerini vatandaşlara sunduklarını belirten Gümüştaş, “Fıstıklı, cevizli, Hindistan cevizli ve çikolatalı çeşitlerimiz var. En çok cevizli baklavalara talep var. Fiyatlarımız 40 TL’den başlayıp 120 TL’ye kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.
İşletmede toplam 60 kişinin istihdam edildiğini de dile getiren Gümüştaş, “Her ne kadar kısıtlamalar olsa dahi halkımızın alışık olduğu örf adetler var. Bayram havasından insanlarımız vazgeçemeyecektir. Temennimiz bu hastalığın bir an evvel gitmesidir. Ben bu çerçevede tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlıklı nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum” diye konuştu.

"Pandemide dahi insanlar tatlıdan vazgeçmiyorlar"
İki yıldır baklava sektörüne girdiğini belirten Urfa Yörem Baklavaları sahibi Sami Çiçek ise bu işe başladığında pandemi ile karşılaştığını ifade ederek, “Tatlı sektörünün nasıl yürüdüğünü çok iyi bilmemekteyim ama gördüğüm kadarıyla pandemi dahi olsa insanlar tatlıdan vazgeçmiyorlar. Kısıtlamalar nedeniyle işlerimizde düşüşler oldu. Biz de diğer tüm esnaf gibi pandemiden olumsuz etkilendik ama Ramazan süresince inşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.
Tam kapanma kısıtlamaları nedeniyle bayram siparişlerini kapıda teslim edeceklerinin altını çizen Çiçek, “İnşallah bu süreci daha iyi atlatacağımıza inanıyoruz. İnsanlarımız kısıtlamalardan dolayı dışarı çıkamıyorlar. Bu nedenle paket servisi ve gelal hizmetimizle alıyorlar. Bizde elimizden geldiğince müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bayram siparişlerini de kapıda teslim edilecek şekilde bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

"İsim değil tatlı satmaya çalışıyoruz"
Amcabey Baklavaları Van Merkez Şubesi sahibi Kenan Tunçtürk de, vatandaşlara uygun fiyata kaliteli tatlı vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Firma olarak isim değil tatlı satmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizde kaliteli fıstık ve ceviz kullanılmaktadır. İmalat yerimiz Şanlıurfa olup, günlük 3 bin tepsiye yakın imalat yapan bir fabrikamız bulunmaktadır. Bayram siparişleri almaya başladık fakat pandemiden kaynaklı rağbet düştü. Çünkü insanlar eskiden birbirilerini ziyarete gittiklerinde tatlı götürürlerdi. 17 günlük kısıtlamalar satışları düşürdü. Baklava ve tatlı sektörünün en fazla çalıştığı zaman dilimi Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’dır. Bu süreçte maalesef kapanmalar tatlıcı esnafını, pastaneleri olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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