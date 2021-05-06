Başkan Tanış: “Hayaldi gerçek oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tanış: “Hayaldi gerçek oldu”

İHA

Başkan Tanış: “Hayaldi gerçek oldu”

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrika açılıyor.
İstihdama yönelik projeleriyle isminden söz ettiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yapımı tamamlanan üretim fabrikasının açılacağı tarihi verdi. Devir teslimi yapılan fabrikanın, imzalanan protokol neticesinde bir ay içerisinde hedeflenen istihdamla faaliyetine başlayacağı bildirildi.
İmza protokolünde açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yatırımcı firmanın uzun yıllardır tekstil sektöründe faaliyet yürüten bir marka olduğu belirtti. Fabrikanın kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Başkan Tanış, “İlçemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerinin farkındayız. Biz Gürpınar Belediyesi olarak fabrikamızın doğru yatırımcı ve doğru stratejik planla üretime başlamasından yanayız. Bugün imzaladığımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayal olan bu projeyi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde ilçemizin kalkınması ve gelişmesi yönünde yapılan tüm karalama haberlerinin boşa çıktığını görmüş olduk. İnşallah hedeflediğimiz istihdamla Gürpınar’ı üretimde marka bir kent yapacağız. Bu markalaşma ile birlikte yeni projelerin, yeni yatırım ve istihdam alanlarının açılacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı
YEREL HABERLER (Özel) Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı
Van Büyükşehir Belediyesi barkod okuyucu sistemiyle malzeme tasarrufu sağlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi barkod okuyucu sistemiyle ...
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları ...
(Özel) Ters lalelerin görsel şöleni bitti 15 gülük ömürleri olan ters laleler, görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki seneye açmak üzere solmaya başladı
YEREL HABERLER (Özel) Ters lalelerin görsel şöleni bitti 15 gülük ...
Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"
YEREL HABERLER Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti İlk parti doğumlarda yaklaşık 72 yavru Van kedisi dünyaya geldi
YEREL HABERLER Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti İlk ...
As Başkan Bayram’dan Vanspor’a destek çağrısı
YEREL HABERLER As Başkan Bayram’dan Vanspor’a destek çağrısı
İnci kefali nöbeti
YEREL HABERLER İnci kefali nöbeti
Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol ...
Van’da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
YEREL HABERLER Van’da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
PTT Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER PTT Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
'İzin belgesi' isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni zora soktu
YEREL HABERLER 'İzin belgesi' isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ...
Genel Sekreter Çelikel’den Bahçesaray ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel’den Bahçesaray ilçesine ...
Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
YEREL HABERLER Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
(Özel haber) Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası' baharla bambaşka güzel
YEREL HABERLER (Özel haber) Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği ...
İki şehir arasında 'keledoş' tartışması alevlendi Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Keledoş, Van’la özdeşleşmiş yöresel bir yemektir”
YEREL HABERLER İki şehir arasında 'keledoş' tartışması alevlendi Van ...
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle ...
Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ikna ediliyor Van’da 55 yaş üstü vatandaşların aşılanması devam ediyor
YEREL HABERLER Aşı olmak istemeyen vatandaşlar telefonla aranarak ...
Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi TOKİ yolundaki ...
Kısıtlamada can dostlar unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada can dostlar unutulmadı
Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden temizlik seferberliği
Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu
Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
YEREL HABERLER Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi