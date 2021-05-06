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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOSGEB’den KOBİ’lere önemli destekler

İHA

KOSGEB’den KOBİ’lere önemli destekler

KOBİ’lere verdiği desteklerle ekonomi çarklarının dönmesinde büyük katkıları olan ve Van’da binin üzerinde girişimciyi kendi işinin patronu yapan KOSGEB, KOBİ ve girişimcilere verilen desteklere ilave olarak geçtiğimiz günlerde yeni destek programlarını açıkladı.
Söz konusu açıklanan destek ve çağrılara ilişkin açıklama yapan KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, hazırda iki adet çağrıya çıktıklarını ve pandemiden etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programını başlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştığı KOSGEB’in faizsiz kredi başvurularının 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladığını belirten Yörük, “Toplamda 5 milyar bütçeli olan ve paket kapsamında imalatçı mikro işletmelere 30 bin, imalatçı küçük işletmelere 3 yıla kadar geri ödemesiz ve faizsiz olarak 75 bin TL destek verilecek olup, teknoloji tabanlı startup’ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin TL’ye kadar ilave destek sağlanacaktır” dedi.
2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start up’lar için başvuruları 321 Mayıs arası alacaklarını dile getiren Yörük, “Pandeminin KOBİ’lerimiz üzerindeki etkilerini azaltmak için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye gayret gösterip, ‘İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ kapsamında aynı zamanda bilgisayar programlama ve bilimsel ArGe gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin finansmana kolay erişimini hedefledik. Bu program ile korona virüsten etkilenen işletmeleri destekleyerek, 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmeler, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek ve bu işletmeler 2024’ten itibaren geri ödemelerini eşit taksitlerle yapacaklardır. Bu çerçevede finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu programa şartları tutan ilimizdeki işletmeleri yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarında iki destek çağrılarının da gündemde olduğunu belirten Yörük, “Bunlardan biri İşletmeGeliştirme Desteği kapsamındaki KOBİGEL olup bu destek ile yüksek teknolojili, katma değerli, sektörlerde işletmelerimizin kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi, geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda da ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temalı 202101 ve 202102 iki adet proje teklif çağrısına çıktık” diye konuştu.
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün ve yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için projelerini sunabileceklerini kaydeden Yörük, KOBİ’lerin proje sunabileceği 8 dijital teknolojinin konu başlıklarını da açıkladı. Yörük; “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri" ve "İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçekliktir” olduklarını kaydetti. Destek kapsamında işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz hibe ve 700 bin TL’ye kadar da geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verdiklerini belirten Yörük, KOBİ’lerin söz konusu KOBİGEL destek programı çağrısına 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da kadar edevlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti. İkinci önemli çağrının ise ArGe, ÜrGe ve İnovasyon Destek Programı kapsamında otomotiv ve elektronik sektörlerinde desteklenecek projelerin olduğunu ifade eden Yörük, “KOBİ'ler tarafından bilim ve teknolojiye dayalı, orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesi için hazırlanan "ArGe, ÜrGe ve İnovasyon Destek Programı" stratejik öncelikler doğrultusunda çağrıya çıktık. ‘Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki ArGe ve İnovasyon ile ÜrGe Projelerinin Desteklenmesi’ adı verilen çağrı kapsamında, otomotiv ve elektronik sektörleri öncelikli olarak belirlendiğini ve çağrıyla, imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması hedeflenmektedir. KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin 18 Mayıs'a kadar çağrıya başvuruda bulunabileceklerdir” şeklinde konuştu.
Çağrıda destek üst limitinin küçük işletmeler için 1,5 milyon TL, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon TL olacağını da sözlerine ekleyen Yörük, tüm KOBİ ve girişimcilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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