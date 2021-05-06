Van Valisi Bilmez: “Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü” “Yaşlı nüfusunun tümüne yakını aşı oldu” “Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valisi Bilmez: “Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü” “Yaşlı nüfusunun tümüne yakını aşı oldu” “Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu”

İHA

Van Valisi Bilmez: “Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü” “Yaşlı nüfusunun tümüne yakını aşı oldu” “Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağlık ekipleri ve kolluk güçlerinin özverili çalışması ile Van halkının duyarlı olmasının korona virüs vaka sayısını düşürdüğünü söyledi.
Sağlık Bakanlığı’nın haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritada Van’ın vaka sayısı 100’ün altına düşerek, tam kapanmayla birlikte Türkiye’nin en iyi 5 ili arasına girdi. Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımının azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da azaldığı görüldü. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle kent merkezi daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

“Halkın desteğini görüyoruz”
İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van halkının son dönemde bilinçli davranmasıyla vaka sayının düştüğünü belirtti. Vali Bilmez, “Bütün Türkiye’de artış yaşanırken, gecikmeli de olsa bir artış bize de yansıdı. Günlük vaka sayımız 1020 bandındayken, bir anda 200 bandına kadar çıktı. Ancak aldığımız tedbirler, il dışından gelenleri şehrin girişinde kontrol etmemiz, bunlara taahhütname imzalatarak evde tutmaya devam etmemiz, sokakta dolaşan hastaların tespit edilerek yurda alınmasının ciddi faydalarını gördük. Sağlık ekiplerimizin ayrıca şüpheli hastayı evde muayene ederek, tedavisini de evde başlatması, sadece hastaneye gitmesi gerekenleri de ambulansla hastaneye taşımasının ciddi katkıları oldu. Emniyet ve jandarma ekipleri izole edilen vakayı birebir takip ediyor. Geçen yılın eylül ayından bu yana halkımız ciddi bir bilinçle hareket ediyor. Sağlık ekiplerinin, kolluk güçlerimizin ve Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu” dedi.

“Hep birlikte başaracağız”
Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritada vaka sayısının tekrar yüzün altına düştüğüne dikkat çeken Bilmez, “Umarım bu sayı önümüzdeki haftalarda daha da düşer. Hemşerilerimizden maske, mesafe ve temizlik konusundaki duyarlıklarına devam etmelerini ve bir süre daha toplu etkinliklerde bulunmamaları, özelikle iftarda bir araya gelinmemeli ve önümüzdeki bayramda da yine fedakarlık yapıp büyüklerimizin bayramını uzaktan kutlamalarını istiyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

“Hastane doluluk oranında Türkiye ortalamasının atındayız”
Hastanedeki doluluk oranının arttığını ancak buna rağmen Türkiye ortalamasının altında olduklarını dile getiren Bilmez, “Hastanemizdeki doluluk oranında bir artış var. Ancak Türkiye ortalamasına göre yüzde 30 civarındadır. Ancak yüzde 14’lerde, yüzde 30’a çıktık. Önünüzdeki haftadan itibaren tekrar 20’nin altına düşeceğiz” şeklinde konuştu.

“Aşı önündeki olumsuz dirençler kırıldı”
Aşı önündeki olumsuz dirençlerin tamamının kırıldığının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu an aşıdaki dezavantajımız daha önce sağlık ekiplerimiz köyde aşı yapıyordu. Ancak bu BioNTech aşısının hastanede yapılması lazım. Aşı olacak kişiyi hastaneye getirme gibi zorunluluğumuzdan dolayı biraz daha yavaş ilerliyor. Ama ilk dönemde daha hızlı ilerledik. En büyük avantajımız bölgemizdeki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tümüne yakını ekiplerimiz tarafından aşılandı. Hastanemizin boş olmasının en büyük sebebi de yaşlı nüfusunun tümüne yakının aşı olmasıdır. En büyük dezavantajımızdan biride kapanmadan önce il dışından gelen vatandaşların biraz olumsuz etkilemesi oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
YEREL HABERLER Van'da 3.5 büyüklüğündeki deprem korkuttu
KOSGEB’den KOBİ’lere önemli destekler
YEREL HABERLER KOSGEB’den KOBİ’lere önemli destekler
Van’da Trafik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Van’da Trafik Haftası etkinliği
Yaralı şahine belediye personeli sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı şahine belediye personeli sahip çıktı
Van'da tam kapanmada toplu yaşam alanları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Van'da tam kapanmada toplu yaşam alanları dezenfekte ...
Başkan Tanış: “Hayaldi gerçek oldu”
YEREL HABERLER Başkan Tanış: “Hayaldi gerçek oldu”
(Özel) Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı
YEREL HABERLER (Özel) Tatlıcılarda bayram mesaisi başladı
Van Büyükşehir Belediyesi barkod okuyucu sistemiyle malzeme tasarrufu sağlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi barkod okuyucu sistemiyle ...
Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları envanterine 2 yeni kitap ekledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları ...
(Özel) Ters lalelerin görsel şöleni bitti 15 gülük ömürleri olan ters laleler, görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki seneye açmak üzere solmaya başladı
YEREL HABERLER (Özel) Ters lalelerin görsel şöleni bitti 15 gülük ...
Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"
YEREL HABERLER Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"
Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti İlk parti doğumlarda yaklaşık 72 yavru Van kedisi dünyaya geldi
YEREL HABERLER Van kedilerinde birinci parti doğumlar bitti İlk ...
As Başkan Bayram’dan Vanspor’a destek çağrısı
YEREL HABERLER As Başkan Bayram’dan Vanspor’a destek çağrısı
İnci kefali nöbeti
YEREL HABERLER İnci kefali nöbeti
Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER YYÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol ...
Van’da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
YEREL HABERLER Van’da laleler park ve bahçeleri süslemeye başladı
PTT Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER PTT Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor
'İzin belgesi' isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni zora soktu
YEREL HABERLER 'İzin belgesi' isteyenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ...
Genel Sekreter Çelikel’den Bahçesaray ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel’den Bahçesaray ilçesine ...
Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
YEREL HABERLER Alabalık tesislerine 2 milyon 400 bin balık aktarıldı
(Özel haber) Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası' baharla bambaşka güzel
YEREL HABERLER (Özel haber) Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği ...
İki şehir arasında 'keledoş' tartışması alevlendi Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Keledoş, Van’la özdeşleşmiş yöresel bir yemektir”
YEREL HABERLER İki şehir arasında 'keledoş' tartışması alevlendi Van ...
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle ...