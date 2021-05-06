Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.23 sıralarında merkez üstü Tuşba ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Can ve mal kaybına neden olmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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