Jandarmadan 'Trafikte 1 can kaybı bile çok fazla' sloganlı denetim



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekipleri, 'Trafik Haftası' kapsamında 'Trafikte 1 can kaybı bile çok fazla' sloganıyla kontrol gerçekleştirdi. İpekyolu ilçesindeki Erçek kontrol noktasında araçlar durdurulurken, sürücü ve yanındakilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Timi tarafından 'Trafik Haftası' kapsamında 'Trafikte 1 can kaybı bile çok fazla' sloganıyla İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'ndeki kontrol noktasında denetim yapıldı. Jandarma trafik ekipleri, durdurulan sürücülere ve araçta bulunan yolculara trafik güvenliği ile ilgili bilgiler verdi. Kontrol noktasında kurulan stantta sürücülere, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte yaya önceliği gibi konularda bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-06 13:12:50



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