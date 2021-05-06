Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

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Van’ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan ineği itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçesinin Andaç Mahallesi’nde meydana geldi. Bataklığa saplanan ineği kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölge kısa sürede gelen ekip, ineği bulunduğu bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

İneğin sahibi Yasin Yiğit, desteklerinden dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti.

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