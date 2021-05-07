İpekyolu Belediyesi balkonları bahçeye çeviriyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ‘fide bizden üretim sizden’ projesi kapsamında vatandaşlara sebze fidesi dağıtımına başladı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evlerinin balkonunda, terasında veya bahçesinde ekim yapmak isteyen vatandaşlara, sebze fidesi dağıtımına başladı. Toplam 75 bin adet sebze fidesinin dağıtımına başladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, amaçlarının sebze yetiştiriciliğini ilçede teşvik etmek olduğunu belirterek, “İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde ve pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal destek çalışmalarımız kapsamında; geçtiğimiz günlerde çiftçimize nohut ve mısır tohumu dağıtımına başladık. Yine bu hafta başında, duyurusunu yaptığımız sebze fidesi dağıtımlarımızla evlerinin terasında, balkon ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlarımıza fide desteği sağlamaya başladık. Tüm İpekyolu ilçemiz sakinlerini bu güzel çalışmaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

İpekyolu Belediyesi çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün domates, salatalık ve biberden oluşacak 75 bin adet sebze fidesi dağıtacağı belirtildi.

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