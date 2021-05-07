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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciş’te spor tesislerinin yapımı devam ediyor

İHA

Erciş’te spor tesislerinin yapımı devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında müjdesini verdiği 9 milyon TL’lik yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik ihtiyacının karşılanacağı 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin yapımına başlandı.
Sportif anlamda ilçeye büyük değer katacak olan dev yatırımların temellerini atarak çalışmalarına başlayan Erciş Belediyesi, 2021 yılı içerisinde projelerin tamamını vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor. İlçenin Adnan Menderes, Sahilkent ve Alkanat mahallelerinde yapımına başlanılan spor tesislerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Farklı noktalarda yapılan çalışmalar ile biz istiyoruz ki Erciş’imizin insanları sporla bir araya gelsin, yeşille bir araya gelsin, maviyle bir araya gelsin. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, hoş vakit geçireceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu alanlarda hanımefendiler ve beyefendiler için futbol sahası ve basketbol sahası oluşturmak istiyoruz. Ben bu hizmetlerin getirilmesinde büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, Van milletvekillerimize ve siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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