Van’da Trafik Haftası etkinliği

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik bilgilendirme yaptı.

17 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince; EBA sistemi üzerinden öğrencilere ulaşılarak "Trafik Düzeni ve Güvenliği" ile "Trafik Kuralları" konularında bilgilendirme yapıldı.

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