Erciş'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, evleri su bastı



Barış KUL/ERCİŞ, (Van)(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, bahçesinde bulunan kamelya ve otlar balyaları da sel sularına kapıldı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taştı, mahalledeki bazı evler su altında kaldı. Evlerin önündeki ot balyaları ve kamelyalar da sel sularına kapıldı.

Evi sel suları altında kalan mahalle sakinlerinden Sami Şimşek, aniden etkili olan sağanağın sele neden olduğunu ve bazı evlerin sel suları altında kaldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van Barış KUL

2021-05-07 20:41:32



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