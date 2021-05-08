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Van'da, 2 buçuk ton kaçak inci kefali avlayan 8 kişiye 15 bin TL ceza

DHA

Van'da, 2 buçuk ton kaçak inci kefali avlayan 8 kişiye 15 bin TL ceza


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Erciş, Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerince inci kefali av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 2 ton ölü, 500 kilo canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi.Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Edremit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Alparslan Karakol Komutanlığı, Muradiye, Edremit, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları, Erciş, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekiplerinin Erciş ilçesinin Çelebibağ, Muradiye'nin Bendimahi Çayları ve İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü Deresinde denetimler yaptı. Yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana, 7/24 yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 2 ton ölü, 500 kilo canlı balık ile toplam uzunluğu 2 bin 700 metre olan 36 adet manyat, uzatma ve serpme ağ ile diğer malzemeler ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ilçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Kaçak balık avlayan 8 kişiye de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 15 bin TL idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-08 03:13:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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