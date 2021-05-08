Vali Bilmez, devam eden yatırımları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediye tarafından yapımı süren yatırımları yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi yeni iş sezonunun açılmasıyla birlikte yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve AK Parti yönetimi ile birlikte yatırımları gezdi. İl olarak VanÖzalp karayolu üzerinde bulunan ‘Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni ziyaret eden Vali Bilmez ve beraberindekiler, burada bir süre incelemelerde bulundu. Tesis sayesinde kentin çok önemli bir sorunu olan çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Vali Bilmez, projenin ikinci etabında da çalışmaların son hızıyla devam ettiğini anlattı.

Daha sonra Edremit ilçesindeki Eski Fidanlık Park ve sahil yolunda devam eden çalışmaları takip eden Vali Bilmez ve beraberindekiler proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Park alanındaki sosyal donatıları ve yeşil alan çalışmalarını da takip eden heyet daha sonra Elmalı Mahallesi’ne geçerek İpekyolu Caddesine alternatif olacak yol çalışmalarını da takip etti.

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