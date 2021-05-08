Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, insanın evrenin bilinen en muhteşem varlığı olduğunu ve yüce Allah’ın insanı en güzel şekilde yarattığını ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, bu çerçevede hayatın bir sınav olduğunu hatırlattı. Bütün Müslümanların heyecan ve sabırsızlıkla beklediği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın sevinci içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Aslan, mesajının devamında ise “Bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden azami derecede istifade edebilmek, Kadir Gecesi’ni hakkıyla ihya etmek ve onun bereketinden nasiplenmek için elimizden gelen gayret ve itinayı göstermeyi Allah cümlemize nasip eylesin. En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesi’nde idrak ederiz. Kur'an’da adı geçen tek ay Ramazan ayı, tek gece de Kadir Gecesi’dir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre Kadir Sûresi’dir. Yine Cenâbı Hak bu gecenin kutsiyetini bildirmek için beş ayetli bir surede üç defa ‘Leyletü'l Kadr’ ifadesini açıkça zikretmektedir. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir. Fazileti, feyzi, affı ve mağfireti sonsuz olan Kadir Gecesi’nin insanlığın huzur ve barışına, İslam ümmetinin vahdetine, mazlum ve mustazafların kurtuluşuna ve kardeşlik hukukunun tesisine vesile olması dileğiyle tüm İslam ümmetinin Kadir Gecesi’ni kutluyorum” dedi.

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