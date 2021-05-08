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Gümrükte yakalanıp, analiz için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen ilaçları çaldılar

DHA

Gümrükte yakalanıp, analiz için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen ilaçları çaldılar


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da gümrükte ele geçirilen kaçak ilaçları analiz edilmesi için gönderildiği İl Sağlık Müdürlüğü'nün deposundan çaldığı belirlenen 3 kişi, güenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında 5 farklı kurum ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalınmayla ilgili 125 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, 5607 sayılı kaçakçılık kanunu kapsamında gümrükte yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından el konularak analiz edilmesi için Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen ilaçları depodan çalan 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliler M.T., E.E., H.İ.S.´yi gözaltına aldı.
İpekyolu ilçesindeki iş yeri ve kurumda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili de Ö.S. ve H.A. çaldıkları 2 matkap, 1 spiral makinesi, 60 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 5 metre uzunluğunda kaynak kablosu ile yakalandı.
Tuşba ilçesinde iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili de çalışma yapan polis, Ö.O.´yu gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 motosiklet ve motosiklet malzemeleri ele geçti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-08 11:45:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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