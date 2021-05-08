Başkan Gökçenay’dan Kadir Gecesi mesajı

Van'da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, yayınladığı mesajında Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesi dileklerinde bulundu.

Yayımladığı mesajında dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle milletin maddi ve manevi çok yıprandığını ifade eden Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Allah’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının açıldığı ve açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın derin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kadir Gecesi’nin günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsat olduğuna vurgu yapan Gökçenay, mesajının devamında ise “Bizleri bir kutsal ayın kutsal bir gecesine kavuşturan yüce Yaradan’a şükürler olsun. Bu gecenin açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecesi‘ni kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah’tan af dilemeli ve bol dua etmeliyiz. Bu zor zamanlarda ihtiyaç duyulan tek şey Müslümanlık şuurudur. Çünkü Müslüman bilir ki, İslam dininde ümitsizliğe düşmek yoktur. Her daim umutları yaratan Rabbimiz vardır. Bu salgından kurtulup rahat bir nefes almayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Kadir Gecesi'ni kutlar, bu gecenin ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa iyilik, güzellik ve hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

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