Başkan Say'dan Kadir Gecesi mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Mesajında, Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa armağan edildiği özel ve mübarek bir gece olduğunu ifade eden Başkan Say, mesajının devamında, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazanı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin ve Ramazan Bayramına yaklaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Yüce Allah’ın rahmetinin bol olduğu, meleklerin insanların ibadetlerine şahitlik edeceği bu geceyi çok iyi değerlendirelim. Cenabı Hakk’ın rahmetinin her zamandan daha fazla yağdığı bu kutlu gecenin bir anını bile, boş geçirmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede dua ve yalvarışların bir rahmet yağışı olarak bütün dünyaya sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

