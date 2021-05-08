Saadet Partisi Van İl Başkanı İlhan’dan "Kadir Gecesi" mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan İlhan, “Hayır ve bereketiyle sahuruyla, cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin, neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan, okunan ve dinlenen Kuran'ı Kerim’in feyziyle, toplumun sosyal yaralarını, şifalı elleriyle saran zekat ve fitreleriyle arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mübarek gecenin tüm İslam Aleminin birlik ve beraberliğine, kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecede herkesin dua, istiğfar ve ibadet ile geçirmesi ve bundan sonraki hayatımızda iyiliğin, güzelliğin ve adil bir dünya düzeni kurma yolunda tüm İslam Alemi için bugünün bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu vesile ile içinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerin son bulması duasıyla mübarek gecenin, memleketimize, milletimize, İslam Alemine ve bütün insanlığa, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini, savaşların, işgallerin olmadığı, hak ve adaletin tesis edildiği adil bir dünya düzenin kurulduğu günlerin gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

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