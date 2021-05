Vali Bilmez inci kefalinin zorlu göçünü izledi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Tam kısıtlama, balığın korunması için ek bir tedbir oldu”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan tek balık türü olan inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçünü izledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölünde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için 15 Nisan15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara başlattığı göç devam ediyor. Vali Bilmez de Muradiye ilçesindeki Deliçay Deresi’nin kenarına gelerek balıkların zorlu yolculuğunu izledi.



“Balığın nesli 20 yıl önce tükenmek üzereydi”

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, göç sırasında koruma altında olan inci kefali popülasyonundan artış yaşandığını belirtti. Vali Bilmez, “Balık göçünün başlamasıyla tarım ve jandarma ekiplerimiz seferber oluyor. Balık göçü en çok bu çaya olmaktadır. Jandarmamız her kilometre başı 24 saat esaslı, çoğunluğu güvenlik korucularından olmak üzere kontrol noktaları oluşturmuş. Bu balığın nesli 20 yıl önce tükenmek üzereydi. Birleşmiş Milletler tarafından kırmızı kategoriye alınmış balıklar arasındaydı. Elhamdülillah koruma çalışmalarıyla şu an bu balığın sayısı arttı. Artık yüzlerce aile bu balıkla geçimini temin etmektedir. Yöre halkında balığa sahip çıkılması konusunda bir farkındalık oluşmuş. Koruma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tam kısıtlamanın inci kefalinin korunması konusunda ek bir tedbir olduğuna dikkat çeken Bilmez, bundan sonra balık sayısındaki artışın gözle görülür seviyelere geleceğini söyledi.



“Muradiye Şelalesi güzelliğini muhafaza ediyor”

Kentin önemli çekim merkezlerinden olan Muradiye Şelalesi’nin güzelliğini sürdürdüğünü de dile getiren Bilmez, “Muradiye Şelalesi bölgemizin sembollerinden ve uğrak yerlerinden biridir. Bizim de onu korumamız ve muhafaza etmemiz lazım. Belediyemiz oraya güzel bir tesis yapmış ve bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 20 yıl önce ben bu ilçede görev yapıyordum. O zaman biraz daha mahrumdu ama günümüzde daha iyi bir noktaya gelmiş. Şu an bölge turizmine de ciddi bir katkı sunuyor” diye konuştu.

Muradiye Şelalesi’ne de bir ziyaret gerçekleştiren ve burada hatıra fotoğrafı çektiren Vali Bilmez’e Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan da eşlik etti.

