Özalp ilçesinde çatı yangını

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Van’ın Özalp ilçesindeki bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Şömineden kaynaklı çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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