Vali Bilmez'den Anneler Günü mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün; onlara vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için bir fırsat, affediciliğin ve fedakarlığın pınarı annelerimizin yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olduğumuzu gösterme günüdür. Nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak, onları mutlu etmek hepimizin görevi olmalı, hayatımız boyunca yanı başımızda istediğimiz, güven ve desteğini aradığımız, yanında huzur bulduğumuz, sevgisini ve hoşgörüsünü hiçbir şeye değişmeyeceğimiz annelerimizin bizlere verdiği değeri, bizler de çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, fedakâr emekleri ile bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

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