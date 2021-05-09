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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez şehit ve engelli aileleriyle görüştü

İHA

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez şehit ve engelli aileleriyle görüştü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez Anneler Günü’nde şehit ve engelli annelerini unutmadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek’in koordinesinde bu anlamlı günde Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, pandemi tedbirleri nedeniyle şehit ve engelli anneleriyle video konferans yöntemiyle görüşerek günlerini kutladı. Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, valilik konutundan katıldıkları video konferansta ilk olarak Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin annesi ve kardeşi ile sohbet etti. Şehit er Suat Surki’ye rahmet dileyen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra 2016 yılında Van’da PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Ferhat Arslan'ın annesi ve eşi ile görüştü. Şehit Arslan’ın annesi ve eşi ile hasbihal eden Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, 2016'da İstanbul'da hain terör örgütü saldırısında şehit düşen polis memuru Soner İdil'in annesi ve kardeşi ile sohbet etti.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, ardından 2018'de Van’da PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen dokuz çocuk babası güvenlik korucusu Fuat Kılağus'un eşi ve ailesi ile görüşerek gününü kutladı.
Şehit ailelerinin ardından engelli anneleri ile de görüşen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, dokuz ay önce engelli bir evladını kaybeden ve biri engelli iki çocuğu olan Perihan Tarhan ile görüşerek sabır ve baş sağlığı diledi.
Daha sonra bir kızı otizmli diğeri işitme engelli Talia Batı ile görüşen Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, son olarak Van'ın kültürünün dünyaya tanıtılmasında çok büyük emeği olan, dört çocuk sahibi meşhur Sevim Teyze ile görüştü. 25 yıl önce eşini kaybeden ve Van’da kedi annesi olarak da tanınan Sevim Kaptanoğlu, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mehmet Emin Bilmez ve Meral Bilmez'e teşekkür etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez annelerin en kıymetlilerimiz olduğunu şehit annelerinin ve ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Ayrıca engelli çocukları olan annelerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’e aileler teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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