Van polisinden Anneler Günü etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri Anneler Günü nedeniyle huzurevinde kalan anneleri ziyeret ederek günlerini kutladı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde “Anneler Günü” olması münasebetiyle pandemi süreci tedbirleri kapsamında, İlimiz Edremit ilçesindeki huzurevi ziyaret edildi. Huzurevinde ikamet eden annelere İl Emniyet Müdürlüğü personellerince çiçek takdim edilerek günleri tebrik edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.