85 yaşındaki Vanlı Adıgüzel’in ’aşı hikayesi’ film oldu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı: Vanlı yaşlı amcanın aşı hikayesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin farklı köşelerinden hazırlanan aşı hikayelerinin son bölümünde bu kez Van’ın Gevaş ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Adıgüzel yer aldı.

İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin sağlık sisteminin gücünü gösterdiği, ülkenin her köşesinde süren ve korona virüsle mücadelenin en önemli aşamasından birini oluşturan aşılama çalışmalarını "Bu Topraklara Aşık" adlı kısa film serisinde hikayeler hazırlıyor.

Hazırlanan hikayenin 8. bölümünü sosyal medya hesabında paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla Edirne’den Kars’a kadar her şehrimize aynı gayret ve samimiyetle ulaşıyoruz. Van’da yaşayan Abdullah Adıgüzel amcamızın da dediği gibi ‘başka Türkiye yok.’ Allah devletimizi daim milletimizi her daim aziz eylesin” ifadelerine yer verdi.

Kısa filmde bu kez Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz Mahallesinde yaşayan Abdullah Adıgüzel vardı. Adıgüzel, kısa filmde sağlık ekiplerinin ikna çalışmalarını ve verdiği hizmetleri anlattı. 2 ay önce yeğeninin eşini korona virüs nedeniyle kaybettiklerini ifade eden Adıgüzel, “90’lı yıllarda çok eksiklikler vardı. Bizler gidip kuyruklarda bekliyorduk, doktor bulamıyor ve bu yüzden çok eziyet çekiyorduk. İlk olarak sağlık ekipleri telefonda bana ‘Razı olursan gelip sana aşı yapalım’ dediler. Bende istemediğimi söyledim. Niye istemediğim soruldu. Ben ise bu aşı yabancı devletlerden geliyor. Bunların amacı bizi mahvetmek olabilir ya da yanlış bir aşı bize verebilirler. Bu yüzden kabul etmedim. Ancak ekipler yine beni aradı. Bu kez sağlık ekiplerine ‘Eğer ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uygun görmüşse, bu aşı nasıl olsa olsun ben bu aşıyı yaparım’ dedim. Daha sonra evimize gelen sağlık ekipleri, ilk olarak hanımıma sonra da bana aşı yaptılar. Bir ayın ardından tekrar evimize gelip ikinci doz aşıyı da yaptılar. Allah onlardan razı olsun” dedi.



“Keşke bir defa Van’ı görseydim”

Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir Van’ın şehir merkezine gidemediğini ve Van’ı da çok özlediğini dile getiren Adıgüzel, “Korona virüs nedeniyle Van’ı göremiyorum. Van’a hasret kaldım. Oğlum İstanbul’da yaşıyor. Her yıl bir kez olsun gidip onları ziyaret ediyordum. İki yıldır buna da hasret kaldım. Allah bizim devletimize yardım etsin. Bu hastalık da Allah’tan geldi, kimsenin elinde bir şey gelmez. Allah’tan geldi ve bütün dünyayı sardı” diye konuştu.



“Türkiye gibi bir devlet dünyanın hiçbir yerinde yok”

Şu ana kadar dış ülkelere de gidip gezdiğini ama Türkiye gibi bir devletin dünyada olmadığını söyleyen Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye her yönüyle diğer devletlerden iyidir. Ülkemiz çok şahane, Allah yardım etsin ki birlik beraberlik içinde olalım. Allah devlet büyüklerimize de yardım etsin ve yanlış yola saptırmasın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.