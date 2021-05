(Özel haber) Van Gölü Havzası'nın narin kuşları flamingolar

Van Gölü Havzası’nda bulunan sulak alanlara her yıl belirli dönemlerde renk katan flamingoların bu yıl yine geldiği Erçek Gölü kıyısında görsel şölenleri ‘sessiz’ devam ediyor

Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü Havzası’nda bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar, bu yıl büyük gruplar halinde İpekyolu ilçe sınırında yer alan Erçek Gölü ile Muradiye Bendimahi Çayı’nı mesken tuttu. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden yaklaşık 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda görüntülenen flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü Havzası'nda birçok noktaya gelen flamingolar her yıl düzenli olarak ilkbahar aylarında gelip, kasım ayına kadar havzada konaklıyor. Bu yıl ise korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı Eflamingoların görsel şöleni sessiz devam ediyor.



“Flamingolar bu sene Van Gölü'nün her tarafında bize görsel şölen oluşturacaklar”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Merkez olarak Van Gölü havzasında bulunan yaban hayvanları ile ilgili bütün sorunlarla ilgilenmekte ve çalışmalar yapmakta. Van Gölü havzası, göç yollarının üzerinde olması, sulak alanlarının bozulmamış yapısıyla birçok kuş türüne hizmet etmekte. Bu amaçla da bayrak türü olarak da flamingolar, allı turnalara da ev sahipliği yapmakta. Allı turnalar baharın başlangıcı ile Van’a selam getirirler ve kışın yaklaşmasıyla beraber Kasım sonu Eylül'ün başlarına doğru da buradan daha sıcak bölgelere buranın selamını götürürler. Bu her sene rutin olarak devam etmekte. Burada sadece konaklayarak ihtiyaçlarını yapıp burada misafir etmekteyiz. Bir canlı eğer güvenlik varsa, gıda da varsa oraya hücum eder. Bu sene de flamingolar her sene olduğu gibi baharın geç gelmesi havaların geç ısınması ile birlikte 15 gün erken 15 gün geç yine bu misafirlerimiz geldi. Yalnız son yıllarda Van Gölü'nün etrafındaki bütün sulak alanlarda görülmedikleri yerde bile artık flamingolar görülmeye başladı. Bundan Bendimahi Çayı’na fazla yerleşmezken Erçek Gölü bayrak olmuşken şimdi sulak olan alanların her yerinde, Van Gölü'nün bütün etrafında çepeçevre Erçek’ten, Erciş'ten, Edremit'ten, Gevaş'tan, Muradiye’den, Bitlis'ten, Tatvan'ın çevresindeki nerede sulak alan varsa flamingoları görmek artık mümkün oldu. Biliyorsunuz flamingo sığ yerlerde beslenirler. Suların çekilmesine bağlı olarak bazı yerde de suların yükselmesine bağlı olarak yer değiştirdiler. Sahil ortamları güvenlik olduğu zaman, insandan yosun olduğu zaman oralara da gelmeye başladılar. Flamingolar bu sene Van Gölü'nün her tarafında bize görsel şölen oluşturacaklar. Sayıları da bu sene her seneki gibi bahar başlangıcında fazla olarak geldiler. Eğer böyle devam ederse bu sene flamingo sayısında da artış beklemekteyiz. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitedeki ornitolog arkadaşlarımızla beraber herhangi bir sorun olup olmadığı hakkında bu sulak alanları da incelemekteyiz. Bu sene yaptığımız incelemelere göre Erçek Gölü’ne, Bendimahi Çayı’na ve her seneki konakladıkları yerlerde sayıca biraz daha fazla olmak üzere allı turnalar selam getirmeye başladılar. Bunların gayet rahat şekilde Van YYÜ, Doğa Koruma Milli Parklar 14 Bölge Müdürlüğü, jandarma çevre timi ile beraber bunların sulak alanlarının korunmasına da yapmakta. Koruma yapıldığı zaman yiyecek olduğu zaman daha çok çeşitli hiç görülmemiş hayvanları da göreceğiz” dedi.

