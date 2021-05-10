Van’da bayram öncesi sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezindeki unlu mamul üretim noktaları ile tatlı ve pastane imalathanelerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin de katıldı. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs önlemleri ve hijyen kuralları başta olmak üzere imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, çalışma izinleri, iş yeri temizliği, gıdaların son kullanma tarihleri, üretimde kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, önlük, eldiven ve maske kullanımı gibi önem arz eden konular titizlikle denetlendi. Ekmek ve pide gramajlarının da kontrol edildiği denetimlerde eksikleri bulunan işletmeler uyarılırken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayrama kadar aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşması ve halk sağlığını tehdit eden konuların önüne geçmek için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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