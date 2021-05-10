Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti 6 çocuk babası, eşine mezar olan tandır evini yıktı

NATO Steadfast Defender 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere yola çıkan Mehmetçik, Hamzabeyli Sınır Kapısından Bulgaristan'a geçiş yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Van’ın Erciş ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.

Edinen bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren Ö.T. (34) isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadının eşi ise yaşanan olaydan sonra tandır evini yıktırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.