Van'da, arazide ve ölü at sırtında 102 kilo eroin ele geçirildi

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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, boş arazi ile at ölüsünün sırtındaki çuvallarda, İran´dan Türkiye´ye getirildiği değerlendirilen 102 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 70 kilometre uzaklıktaki Türkiyeİran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi Muşla Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi. İran sınırına yakın dere yatağına gizlenen ve üzeri taşlarla kaplı 2 çuval içinde 51 kilo 233 gram eroin ele geçirildi. Yine aynı bölgede, at ölüsünün sırtındaki çuvalda 51 kilo 388 gram eroin bulundu. İran´dan Türkiye´ye getirildiği değerlendirilen uyuşturucularla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-05-10 16:55:04



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