İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi tıraş hizmeti

Van’ın İpekyolu Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan çocukların tıraş edilmesi geleneğini bu bayramda da bozmadı.

İpekyolu Belediyesi kapsamlı hijyen tedbirleri altında, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara berber hizmeti veriyor. Berberlerin tüm hijyen tedbirlerini uygulayarak verdikleri hizmetten, şu ana kadar yaklaşık 500 çocuk faydalandı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın bayramlarını kutladığına dair mesajı iletilerek, çikolata ve çeşitli bayramlık hediyeler de verildi.

Pandemi nedeniyle gelenekselleşen tıraş etkinliğinden çocukları mahrum etmek istemediklerini belirten belediye yetkilileri, şu ana kadar 2 köyde 500 çocuğun tıraş edildiğini ve bu çalışmanın diğer köylerde de devam edeceğini belirttiler.

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