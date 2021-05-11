Tuşba Belediyesinin istihdam edeceği işçiler için kura çekimi

– Van’ın Tuşba Belediyesi bünyesinde sürekli istihdam edilecek işçilerin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Tuşba Belediyesi, daimi işçi alımında mülakata katılacakların belirlenmesi için kura çekimini Noter huzurunda ve belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınladı. Yerel ve ulusal basın mensuplarınca da takip edilen kura çekimi büyük ilgi gördü. Tuşba Belediyesinin personel alım duyurusundan sonra toplam 2 bin 631 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunanlar arasından Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile alınacak personel sayısının 5 katı belirlendi.

Kura çekimi sonucuna göre alınacak olan 4 şoför için 20 kişi, 10 güvenlik görevlisi için 50 kişi, 21 beden işçisi için de 105 kişi olmak üzere toplam 175 kişi belirlendi. Kura ile belirlenen 175 kişi mülakata tabi tutulacak. Yapılacak mülakatlar sonrasında 35 kişi Tuşba Belediyesi’nde daimi olarak işe başlayacak. Mülakat tarihinin ise Ramazan Bayramı’ndan sonra açıklanacağı belirtildi.

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