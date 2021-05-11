Kirman Deresi ve Fidanlık sahili temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’ne akan derelerde ve göl sahilinde temizlik çalışması yapıyor.

Van Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere taşınması için Büyükşehir Belediyesi çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda gölün korunması için Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, derelerde ve sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, göle akan dere yataklarında bulunan mazgalları çöplerden arındırdı.

Kirman Deresi ve Fidanlık sahilinde yürütülen temizlik çalışmasında, tonlarca evsel atık toplandı. Ekipler, vatandaşları derelere ve sahillere çöp atmamaları noktasında duyarlı olmaya davet etti.

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