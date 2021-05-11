Başkan Berge’den Ramazan Bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “Pandemi süreci esnaf ve sanatkarımıza çok zor günler yaşattı. Büyük sıkıntılar yaşayan esnafımız, tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Devlet millet el ele bu zorlu sürecinde üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Dünyamızı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok değerlerimizden uzaklaşmak zorunda kaldık. Korona virüs yaşamsal fonksiyonlarımızı değiştirdi ve bazı değerlerimizi yaşamamıza engel oldu. İşte o değerlerimizden biri de ne yazık ki Ramazan Bayramı olacak. Çocuklarımızı sevindirdiğimiz bayram alışverişi gibi toplumsal bir olguyu yaşayamadık. Önceki dönemlerde olduğu gibi bayramlaşamayacağız, ancak bu dönemlerin de geçici olduğunu biliyoruz.

Kurallara uymamızın çok önemli olduğunun farkında olmalıyız. Millet olarak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız durumunda, normalleşmeye daha da yakınlaşabiliriz. Lütfen bayramlaşma ziyaretlerine gitmeyelim. Başta telefon olmak üzere tüm iletişim kanallarını kullanarak bayramlaşmayı tercih edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Pandemiden uzak, sevdiklerinizle mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram yaşamanızı diliyorum” dedi.

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