Tatlıcıların bayram mesaisi devam ediyor

Van'da Ramazan Bayramı’na iki gün kalmasıyla birlikte tatlıcılar korona virüs kısıtlamaları gölgesinde siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.
Artan korona virüs vakaları nedeniyle ülke genelinde tam zamanlı kapanma uygulanırken, Van'da ise kısıtlamadan muaf olan iş yerleri arasında yer alan tatlı imalathanelerinde çalışma temposu başladı. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kapı teslim hizmeti başlatan tatlıcılar, bayrama son iki gün kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Pandemi nedeniyle işlerinde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığına dikkat çeken işletme sahipleri, vatandaşın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak bir an önce korona virüs salgının sona ermesini diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.