VEDAŞ’tan bayram tedbiri

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Ramazan Bayramı süresince enerji arzında aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde 2 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, Ramazan Bayramı sürecinde de enerji arzında aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. 400 araç ve 1000 personelle bayram süresince görev başında olacaklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Ekip, araç ve vardiya planlamamızı yaptık. Elektrik şebekemizi dijital ortamda izleyerek arızalara anında müdahale edebildiğimiz SCADA merkezimiz ve 7/24 vardiya esasıyla sahada görev yapacak personelimizle Ramazan Bayramı’nda da tüketicilerimize kesintisiz enerji sunmak için görevimizin başında olacağız” dedi.

Her zaman olduğu gibi bayram sürecinde de iletişim kanallarının 24 saat hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Okuducu, “Alo 186 Çağrı Merkezimiz, 0 538 655 28 28 numaralı WhatsApp ihbar hattımız, sosyal medya hesaplarımız ve diğer tüm iletişim kanallarımızda görevli müşteri temsilcilerimiz bayram boyunca tüketicilerimize kesintisiz iletişim hizmeti verecektir. VEDAŞ ailesi olarak bayramın sağlık, başarı, mutluluk ve huzura vesile olmasını diler halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.