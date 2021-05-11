İran sınırında atlı gruba müdahale edildi, bölgede 21 kilo eroin ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Müdahale sonrası bölgede 21 kilo eroin ele geçirilirken, şüpheliler ise sınırın diğer tarafına kaçtı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Çaldıran ilçesine bağlı Kaşim Mahallesi'ne pusu kurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan pusu görevi sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale edildi. Şüpheliler, atlarıyla birlikte sınırın diğer tarafına kaçarken, bölgede yapılan aramada 21 kilo eroin ele geçirildi. Jandarma, sınırın diğer tarafına kaçan şüpheliler hakkında ise çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-11 23:08:00



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