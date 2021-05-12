Vali Bilmez’den Vanspor’a moral ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 2. Lig PlayOff’un ilk maçında Sakaryaspor’u konuk edecek Silahtaroğlu Vanspor takımının idmanına katılarak teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

PlayOff’un ilk maçını yarın kendi evinde oynayacak Vanspor’da takım idmanlarını sürdürürken, Vali Mehmet Emin Bilmez, takımın idmanını izledi. İdman öncesi teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Vali Bilmez, Van’ın artık güzelliklerle anılması gerektiğini söyledi.

Son olarak Van Gölü’nün uzaydan çekilen ve NASA tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan fotoğrafının Türkiye’deki her kesimden insanı bir araya getirdiğini hatırlatan Vali Bilmez, “Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Sizler Vanspor’u aldınız ve çok zor süreçlerden geçirerek başarılı bir şekilde bu güne getirdiniz. Tünelin ucundaki ışığı gördünüz. Çok güzel bir ekip ruhu yakalamışsınız. Vansporun bir üst lige çıkması için potansiyeli var. Bizim de inancımız tamdır ve size güveniyoruz. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. Sizden güzel sonuçlar ve haberler bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Biz de sizin yanınızdayız” dedi.

Vanspor teknik heyeti ve futbolcuları da Vali Mehmet Emin Bilmez’in ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ve çok iyi bir moral olduğunu söyledi.

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