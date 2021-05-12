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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Sünnetçioğlu’dan bayram ziyareti uyarısı

İHA

Müdür Sünnetçioğlu’dan bayram ziyareti uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs nedeniyle uyarılarda bulunarak, “Bu bayramda tokalaşmayacağız, uzaktan selamlaşacağız ve sabredeceğiz” dedi.
Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgınının Türkiye'deki ilk tespitinin 2020 yıllının mart ayında gerçekleştiğini hatırlaraka, “Salgına karşı devletimizin mücadelesi, sağlık çalışanlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin üstün fedakârlıkları devam etmektedir. Temasla yaygınlaşan virüs karşısında mutasyona uğrayan yeni varyantlar sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tam kapanma döneminde bulaş riskine karşı hepimiz sorumluyuz” dedi.
Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek, “Düşüşlerin yaşandığı bugünlerde bayramın hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza olumlu bir hava katacağını umut ediyorum. O yüzden mutlaka maske ve mesafe kuralını uygulamamız gerektiğini unutmamalıyız. Mahalle, apartman ve sitelerde oturan vatandaşlarımızı uyarmak isterim; misafirliklerine ara vermemiz gerektiğini, bayramda da yüz yüze görüşme yerine telefonla, görüntülü olarak büyüklerimizi arayarak bayramlarını kutlamamızın daha doğru olacağını ve bu zor süreci elbirliğiyle en az hasarla atlatacağımızı tekrardan hatırlatmak isterim. Bu salgından hem ülke hem sağlık sistemi olarak refaha çıkacağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günlere hep beraber döneceğiz inşallah. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

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