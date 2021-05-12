Van’da bayram öncesi yoğunluğu

Van’da Ramazan Bayramının bir gün öncesinde çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanırken, tam kapanma dönemi normal zamanını aratmadı.
Van’da vatandaşlarda alışveriş telaşı başlarken, başta baklava, şekerci ve kuruyemişçilerin önünde kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen çarşı merkezinde kaydedilen görüntüler endişeye yol açtı. Emniyet ekipleri kenttin yoğun olan caddelerinde hem trafik hem de asayiş uygulaması yaparken, vatandaşlara devamlı sosyal mesafe konusunda anonslar yapıldı. Kalabalığın hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen vatandaşlar dışarı çıkan insanların çoğunun boş yere çıktığını ve kısıtlama kuralını delerek salgına daha çok davetiye çıkardığını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.