Van’daki yerel gazeteden İsrail’e ‘terörist’ göndermesi

Van’da günlük olarak yayın yapan Bölge Gazetesi, 12 Mayıs 2021 tarihli sayısında, ‘İsreal Terorıst’ manşetiyle okuyucuların karşısına çıktı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına bir tepki de Van’daki gazetecilerden geldi. Van’da yaklaşık 19 yıldır yayın yapan Bölge Gazetesi, son sayısının manşetiyle Filistin’de yaşanan drama dikkat çekerek, İsrail’in zalimliğine tepki gösterdi. Gazetenin ön sayfasında siyah zemine beyaz yazıyla, ‘İsreal Terorıst’ manşeti atılırken, alt bölüme ise bir ayeti kerime eklendi. Konuya ilişkin konuşan Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, amaçlarının İsrail’de yaşanan zulümlere basın olarak dikkat çekmek olduğunu belirtti. İsrail’in Ramazan ayında Filistin’e saldırılar düzenlediğini ifade eden Ulutaş, “Bu saldırılar neticesinde çok sayıda insan yaralandı ve şehit oldu. Bizler de saffımızı belli etmek için ‘Terörist İsrail’ manşeti ile yayınlandık. Yine ön sayfada Maide Süresi’nin 32. Ayetine yer verdik. Umarım bir nebze de olsa birilerinin dikkatini bu yöne çekeriz. Pandemiden dolayı Ramazan bayramını evde geçireceğiz. Ama birileri bayramda belki can verecek. Herkesin gücü nispetinde İsrail’e tepki göstermesini istiyoruz” dedi.

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