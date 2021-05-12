Van’da mezarlıklar boş kaldı

Van’da her dini bayram öncesinde ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar bu Ramazan bayramı öncesinde korona virüs tedbirleri dolayısıyla boş kaldı.
Kovid19 tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bayram öncesinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu mezarlıklar kısıtlama dolayısıyla boş kaldı. Mezarlık görevlileri sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ederken, gelen vatandaşlara uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sadece şehit ailelerinin, bugün ve Ramazan bayramının birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.