Vanspor FK - Sakaryaspor: 0-2

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER:Hakan Ceylan, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Şiyar Kepir xx, Abdulkadir Özdemir x, Yakup Demir xx, Üzeyir Ergün x, (Muhammet Mahmut Emir Dk. 80 ? ), Sedat Komi xx, Oktay Aydin xx, Burhan Arman xx (Utku Sen Dk. 61), Sedat Cengiz x (Ali Say Dk. 61 xx), Ömer Yıldız x (Emre Özkan Dk 90+1 ?)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydin x (Caner Koca Dk. 60 x), Berk İsmail Ünsal xxx (Mehmet Boztepe Dk. 90+3 ?), Muhammet Reis x (Oğuzhan Kayar Dk. 90+3 ?), Ali Özgün xxx (Abdulaziz Solmaz Dk. 75 ?), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya x (Hasan Bilal Dk. 75 ?), Ümit Yasin Arslan xx

SARI KARTLAR: Çağrı Ortakaya (dk. 34), Nuri Fatih Aydın (dk.54), Hakan Aslantaş (dk. 83) (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Selim Kayacı (dk. 85) (Vanspor FK),

GOLLER:Ali Özgün (dk. 47), Berk İsmail Ünsal (dk. 83), (Sakaryaspor)Misli.com 2. Lig play off çeyrek final maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Sakaryaspor´a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında her iki takım istediği oyunu sergilemedi. Ev sahibi takım, ilk yarıda elde ettiği mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İkinci yarının 47. dakikasında rakip takım Sakaryaspor, Ali Özgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Van Spor FK'ya karşı daha üstün bir futbol sergileyen rakip takım, 83. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın attığı muhteşem golle 2-0 öne geçerek maçın skorunu belirledi. Sakaryaspor, bu sonuçla play off'un ilk çeyrek maçında büyük avantaj etti.DHA-Spor Türkiye-Van Behçet DALMAZ

