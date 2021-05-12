TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Vanspor FK: 0 - Sakaryaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup PlayOff çeyrek çeyrek final ilk maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor’a 20 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Şehir Stadı
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Samet Çavuş xx, Ogün Kamacı xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Barış Gök xx, Şiyar Kepir xx, Yakup Demir xx, Üzeyir Ergün x, Abdulkadir Özdemir x (Muhammet Mahmut Emir dk. 80 ? ), Sedat Komi xx, Oktay Aydin xx, Burhan Arman xx (Utku Sen dk. 61), Sedat Cengiz x (Ali Say dk. 61 xx), Ömer Yıldız x (Emre Özkan dk 90+1 ?)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydin x (Caner Koca dk. 60 x), Berk İsmail Ünsal xxx (Mehmet Boztepe dk. 90+3 ?), Muhammet Reis x (Oğuzhan Kayar dk. 90+3 ?), Ali Özgün xxx (Abdulaziz Solmaz dk. 75 ?), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya x (Hasan Bilal dk. 75 ?), Ümit Yasin Arslan xx
Goller: Ali Özgün (dk. 47), Berk İsmail Ünsal (dk. 83), (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Çağrı Ortakaya (dk. 34), Nuri Fatih Aydın (dk.54), Hakan Aslantaş (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: Selim Kayacı (dk. 85) (Vanspor FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.