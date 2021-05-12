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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Vanspor FK: 0 - Sakaryaspor: 2

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Vanspor FK: 0 - Sakaryaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup PlayOff çeyrek çeyrek final ilk maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor’a 20 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Şehir Stadı
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Samet Çavuş xx, Ogün Kamacı xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Barış Gök xx, Şiyar Kepir xx, Yakup Demir xx, Üzeyir Ergün x, Abdulkadir Özdemir x (Muhammet Mahmut Emir dk. 80 ? ), Sedat Komi xx, Oktay Aydin xx, Burhan Arman xx (Utku Sen dk. 61), Sedat Cengiz x (Ali Say dk. 61 xx), Ömer Yıldız x (Emre Özkan dk 90+1 ?)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydin x (Caner Koca dk. 60 x), Berk İsmail Ünsal xxx (Mehmet Boztepe dk. 90+3 ?), Muhammet Reis x (Oğuzhan Kayar dk. 90+3 ?), Ali Özgün xxx (Abdulaziz Solmaz dk. 75 ?), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya x (Hasan Bilal dk. 75 ?), Ümit Yasin Arslan xx
Goller: Ali Özgün (dk. 47), Berk İsmail Ünsal (dk. 83), (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Çağrı Ortakaya (dk. 34), Nuri Fatih Aydın (dk.54), Hakan Aslantaş (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: Selim Kayacı (dk. 85) (Vanspor FK)

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